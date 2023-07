Pieterse soleert op machtige wijze naar derde wereldbekerzege op mountainbike

Puck Pieterse heeft zondag op indrukwekkende wijze de wereldbekerwedstrijd mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole gewonnen. Het 21-jarige talent ging er in de eerste ronde vandoor en was niet meer te achterhalen.

Niemand kon Pieterse volgen op het ruige, heuvelachtige en technische parcours. De Italiaanse Martina Berta eindigde op 52 seconden achterstand als tweede. De Australische Rebecca Henderson werd derde op 1 minuut.

Pieterse zegevierde dit seizoen ook al in de wereldbekerwedstrijden in het Oostenrijkse Leogang en in het Tsjechische Nové Mesto. Ze leidt na haar nieuwe zege riant in de stand van de wereldbeker.

Eind juni schreef Pieterse nog geschiedenis door in het Poolse Krakau als eerste Nederlandse vrouw de Europese titel te veroveren. De Amersfoortse domineerde van de eerste tot de laatste ronde en kwam met een ruime voorsprong over de finish.