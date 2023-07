Europees goud voor Nederlandse badmintonners: 'Zijn koel gebleven'

Badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling zijn zondag Europees kampioen geworden bij de Europese Spelen in Krakau. Het is voor het eerst dat Nederland goud wint in de categorie gemend dubbel.

In de finale rekende het Nederlandse duo af met Thom Gicquel en Delphine Delrue uit Frankrijk met 2-1 in games.

De 31-jarige Piek en de twee jaar jongere Tabeling pakten de eerste game met 21-10. Nadat de tweede game met 13-21 werd afgestaan, werd vervolgens de zege in de derde game (21-13) binnengesleept. "Het is ongelooflijk", zei Tabeling na afloop.

"Na het beslissende punt kon ik niet ophouden met glimlachen. We hadden samen al eens brons gewonnen, nu is het goud. Nu gaan we even feestvieren en dan op naar de volgende overwinning. Deze medaille blijft altijd heel bijzonder voor ons."

Tabeling en Piek leken in de finale geen last van spanning te hebben en speelden ijzersterk. "We zijn koel gebleven, hebben ons eigen spel gespeeld en stonden ook voortdurend op voorsprong", vertelde Piek. "De echte vreugde kwam pas toen we het 21e punt binnenhaalden."

Het is voor de tweede keer dat de Nederlandse badmintonners een medaille winnen op de Europese Spelen in Krakau. Zaterdag grepen Debora Jille en Cheryl Seinen naast het goud. In de finale in het vrouwendubbel verloren zij met 7-21, 17-21 van Stefani en Gabriela Stojeva.