Smidt breekt stokoud Nederlands record op 400 horden en pakt olympisch ticket

Nick Smidt heeft zondag een 44 jaar oud Nederlands record op de 400 meter horden verbeterd. De Nederlandse atleet liep in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds een tijd van 48,36 seconden en pakte daarmee een olympisch ticket.

De 26-jarige Smidt liep bij de race in de Diamond League achthonderdste van een seconde sneller dan Harry Schulting. Laatstgenoemde kwam op 12 september 1979 in Mexico City tot een tijd van 48,44 seconden.

Smidt was in Zwitserland veel sterker dan zijn concurrentie. De Zwitser Julien Bonvin (50,07) en de Spanjaard Jesus David Delgado (50,19) completeerden het podium.

Smidt liep in mei al een persoonlijk record van 48,70 seconden. Daarmee verzekerde de atleet uit Assen zich van WK-deelname in Boedapest in augustus.