Verschoor draagt Formule 2-zege op aan omgekomen vriend Van 't Hoff

Richard Verschoor heeft zondag de Formule 2-race in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur van Van Amersfoort Racing droeg na afloop de zege op aan zijn omgekomen vriend Dilano van 't Hoff.

"Ik dacht tijdens de race steeds aan Dilano, zijn familie en andere naasten", zei Verschoor, die eerder ook actief was voor MP Motorsport. "Hij was een goede vriend van mij. Ik was erbij toen hij in 2021 kampioen werd in het Formule 4-kampioenschap."