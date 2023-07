Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Dressel blijft falen en mist WK

Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Caeleb Dressel mist de WK van later deze maand in het Japanse Fukuoka. De Amerikaan faalde op de 50 meter vrije slag op de nationale kampioenschappen in Indianapolis ook bij zijn laatste kans om zich te plaatsen.

De 26-jarige Dressel werd gedeeld 22e in de voorronden en stelde zo weer teleur. Eerder deze week eindigde hij in de voorronden van de 100 meter vrije slag als 29e en werd hij derde en vijfde op de 50 en 100 meter vlinderslag. Dat was ook al niet genoeg om zich te plaatsen voor de WK.

Dressel won twee jaar geleden bij de Olympische Spelen van Tokio vijf gouden medailles. Vijf jaar eerder was hij bij de Spelen van Rio de Janeiro al succesvol op twee nummers.

De laatste jaren gaat het veel minder goed met Dressel. Hij deed lange tijd niet mee aan belangrijke wedstrijden. Afgelopen zomer trok hij zich ineens terug van de WK in Boedapest door een niet nader genoemd gezondheidsprobleem.

Caeleb Dressel tijdens de nationale kampioenschappen in Indianapolis. Foto: Getty Images

'Mentaal is hij weer waar hij wil zijn'

Ondanks de dramatische prestaties van Dressel in Indianapolis blijft zijn coach Anthony Nesty positief. "Mentaal is Caeleb weer waar hij wil zijn. Voor het eerst in tijden heb ik hem weer gelukkig gezien bij zwemwedstrijden", vertelde Nesty, nadat Dressel zijn laatste kans op WK-plaatsing had gemist.

"Het probleem is dat hij nog niet snel genoeg is. Maar na alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is, waren dit al snelle tijden."