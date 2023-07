Luiten gaat aan kop op Britse Masters en mag hopen op eerste titel sinds 2018

Joost Luiten heeft zich zaterdag in de derde ronde van de Britse Masters aan kop genesteld. De Nederlandse golfer mag in Sutton Coldfield hopen op zijn zevende toernooiwinst op de Europese Tour, al deelt hij de koppositie met vijf anderen.

Het is voor de 37-jarige Luiten te hopen dat hij een betere slotronde draait dan een week geleden op de BMW International Open in München. Hij begon in de Duitse stad met drie slagen voorsprong aan de laatste ronde, maar verspeelde die marge op pijnlijke wijze. De Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence profiteerde en pakte de titel.

Op de Britse Masters stond Luiten na de eerste dag achtste dankzij een ronde van 69 slagen, 3 onder par. Hij zakte op de tweede dag na een ronde van 72 slagen naar de dertiende plaats.

Voor de derde ronde over achttien holes op The Belfry had hij slechts 68 slagen (-4) nodig. In de tussenstand leidt hij met 209 slagen (-7), dezelfde score als de Italiaan Guido Migliozzi, de Engelsen James Morrison, Oliver Wilson en Andy Sullivan en de Deen Niklas Nørgaard.

De vierde ronde op The Belfry in Sutton Coldfield is zondag en dan wil Luiten revanche nemen voor vorige week in München. Het kan zijn eerste toernooizege worden sinds februari 2018, toen hij de NBO Oman Open won.