Hockeyers vermorzelen België en hebben eindzege in Pro League voor het grijpen

De Nederlandse hockeyers hebben de eindzege in de Pro League voor het grijpen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won zaterdag in Antwerpen ruim van België: 1-6.

Koen Bijen zette Nederland al na twee minuten op voorsprong in Antwerpen. Tien minuten later verdubbelde Tjep Hoedemakers de score en in het tweede kwart maakte Steijn van Heijningen de 0-3.

Met een benutte strafcorner van Jip Janssen en de tweede treffer van Hoedemakers liep Oranje in de tweede helft verder uit. Alexander Hendrickx kon het thuispubliek nog even laten juichen door tien minuten voor tijd de 1-5 te maken. Thierry Brinkman bepaalde in de laatste minuut de eindstand.

Met de ruime zege nam Nederland revanche voor de verloren halve finale op het WK van een half jaar geleden. Daarin was België na shoot-outs te sterk.

Dinsdag speelt Nederland de laatste wedstrijd in de Pro League, opnieuw tegen België. Oranje heeft dan aan een gelijkspel genoeg voor de eindzege in de landencompetitie. Nederland heeft nu net als Groot-Brittannië 32 punten, maar de Britten hebben hun laatste duel al gespeeld. Op doelsaldo staat Groot-Brittannië nu bovenaan.

Stand Pro League Groot-Brittannië 16-32 (+19) Nederland 15-32 (+13) India 16-30 (+9) België 14-27 (+3) Duitsland 14-22 (-1)

Hockeysters winnen moeizaam

Bij de Nederlandse hockeysters ging het zaterdag een stuk minder makkelijk. De ploeg van bondscoach Paul van Ass won in Antwerpen met 0-2 van België dankzij twee late treffers. Het was de dertiende zege van Oranje, dat de eindzege in de landencompetitie eerder al had veiliggesteld.

België speelde voor eigen publiek met overtuiging en gaf de Nederlandse ploeg weinig ruimte. Pas in de laatste tien minuten van de wedstrijd wist de regerend wereld- en olympisch kampioen het verschil te maken.

Xan de Waard reageerde in de 53e minuut alert na een gemiste strafcorner van Yibbi Jansen en sloeg de bal in de rebound hard in het Belgische doel. Frédérique Matla, de topscorer aller tijden in de Pro League, maakte in de laatste minuut de 0-2.