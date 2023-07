Autosportwereld rouwt om dood racetalent Van 't Hoff: 'Hij jaagde zijn droom na'

Het overlijden van Dilano van 't Hoff komt hard aan in de motorsportwereld. Het Nederlandse racetalent kwam zaterdagochtend om het leven bij een ongeval op Circuit Spa-Francorchamps in België.

"We zijn bedroefd dat Dilano vandaag is omgekomen op Spa-Francorchamps", reageert Formule 1-baas Stefano Domenicali vanuit Oostenrijk. "Hij jaagde zijn droom na om in de topklasse van de autosport te komen. Samen met de hele autosportgemeenschap zijn onze gedachten bij zijn familie en geliefden."

Het ongeluk van de achttienjarige Van 't Hoff vond plaats tijdens de tweede race in de Formula Regional in België. Onder zeer natte omstandigheden en bij slecht zicht werd Van 't Hoff na een spin geraakt door een andere auto. Hulp op het circuit mocht niet meer baten

Het Nederlandse MP-Motorsport-team van Van 't Hoff laat in een reactie weten verslagen te zijn door het verlies. "Hij was een van de grootste Nederlandse talenten, die veel energie meebracht in de jaren dat hij met ons racete. We verliezen niet alleen een coureur maar ook een vriend."

Van 't Hoff werd in 2021 kampioen in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. De coureur uit Dordrecht was bezig aan zijn tweede seizoen van de Formula Regional. Zijn beste klassering was een derde plaats vorig seizoen in Barcelona.

Sainz: 'Buitengewoon trieste dag'

Ook vanaf de Red Bull Ring, waar de Formule 1-coureurs dit weekend zijn neergestreken, komen steeds meer bedroefde reacties. "Zeer verdrietig om het nieuws over Dilano te horen", zegt Max Verstappen. "Ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie en dierbaren van Dilano."

"Het is een buitengewoon trieste dag voor de hele autosportfamilie en mijn gedachten en condoleances gaan uit naar zijn familie en vrienden", reageert Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Ook Mercedes-coureur George Russell laat van zich horen. "Ik ben heel verdrietig over het feit dat Dilano is overleden. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en geliefden."

Voor aanvang van de Formule 2-sprintrace op de Red Bull Ring werd een minuut stilte gehouden voor Van 't Hoff. Op dat circuit vindt om 16.30 uur ook de sprintrace in de koningsklasse plaats.

