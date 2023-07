Nederlands racetalent Van 't Hoff (18) komt om bij ongeval op Spa-Francorchamps

Het Nederlandse racetalent Dilano van 't Hoff is zaterdagmorgen omgekomen bij een ongeval op Circuit Spa-Francorchamps in België. De achttienjarige coureur kwam voor het Nederlandse MP Motorsport-team uit in de Formule Regional.

Het ongeluk vond plaats tijdens de tweede race van de klasse op het Ardennencircuit, op het stuk na het snelle Radillion-gedeelte. Onder zeer natte omstandigheden en blij slecht zicht werd Van 't Hoff na een spin geraakt door een andere auto.

Op dit gedeelte van de baan kwam in 2019 ook de Fransman Anthoine Hubert om het leven bij een soortgelijk ongeval, al gebeurde dat enkele tientallen meters terug op de baan.

Van 't Hoff werd in 2021 kampioen in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. De coureur uit Dordrecht zat in zijn tweede seizoen van de Formula Regional by Alpine. Zijn beste klassering was een derde plaats vorig seizoen in Barcelona.

'We verliezen een vriend'

Het Nederlandse MP-Motorsport-team van Van 't Hoff laat in een reactie weten verslagen te zijn door het verlies. "Hij was een van de grootste Nederlandse talenten, die veel energie meebracht in de jaren dat hij met ons racete. Dilano is sinds 2021 onderdeel van onze familie. We verliezen niet alleen een coureur maar ook een vriend."