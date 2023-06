Femke Bol loopt ook in Lausanne met overmacht naar winst op 400 horden

Femke Bol heeft vrijdag ook bij de Diamond League-wedstrijden in Lausanne naar een imponerende overwinning op de 400 meter horden gelopen. Zoals zo vaak was de 23-jarige Nederlandse een klasse apart.

Bol vertrok vanuit baan 4, liep al snel in op de concurrenten vóór haar en finishte in een tijd van 52,76. De nummer twee, Viivi Lehikoinen uit Finland, gaf bijna twee seconden toe (54,67). Wereldrecordhouder en Bols grote rivaal Sydney McLaughlin was er niet bij in Lausanne.

Het was de vierde keer dit seizoen dat Bol outdoor de 400 meter horden liep. Twee keer was ze sneller: op 15 juni in Oslo (52,30) en op 2 juni in Florence (52,43). Op 27 mei kwam ze in het Belgische Oordegem tot 53,12.

In Lausanne liep Bol al naar haar zestiende Diamond League-overwinning op rij op haar favoriete discipline. Haar persoonlijk record staat op 52,03, gelopen op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Ze veroverde toen brons.

Eerder dit jaar zorgde Bol in Apeldoorn voor een sensatie door op de 400 meter indoor het 41 jaar oude wereldrecord van Jarmila Kratochvílová te verbeteren. Ze deed dat in een tijd van 49,26.