Brouwer treft Zverev bij Wimbledon-debuut, ook pittige loting voor Griekspoor

Gijs Brouwer is vrijdag bij de loting van Wimbledon gekoppeld aan Alexander Zverev, de voormalig nummer twee van de wereldranglijst. Tallon Griekspoor treft in de eerste ronde Márton Fucsovics, die in 2021 kwartfinalist was op het Londense gras.

Botic van de Zandschulp treft Zhang Zhizhen uit China, de nummer 54 van de ranking. De 27-jarige Nederlander, zelf de nummer 42, kende na zijn verloren finale in München in april een mindere periode, waarin hij kampte met een voetblessure en in de eerste ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. Op Wimbledon bereikte hij vorig jaar de vierde ronde.

Brouwer is juist in vorm, getuige zijn drie zeges deze week in het kwalificatietoernooi in Londen. Bij zijn debuut moet hij stunten om nog verder te komen, want met Zverev treft hij een speler die in 2020 de finale haalde van de US Open en eerder deze maand op Roland Garros de laatste vier bereikte. De Duitser was jarenlang toptienspeler, maar is nu de mondiale nummer 21. Brouwer staat 153e.

Net als Brouwer werkt ook Griekspoor (ATP-31) met een goed gevoel toe naar Wimbledon, nadat hij deze maand in Rosmalen de tweede ATP-titel van zijn carrière veroverde. Hij is voor het eerst geplaatst op een Grand Slam-toernooi.

Alexander Zverev trainde deze week al op de grasbanen van Wimbledon. Foto: Getty Images

Griekspoor kan Medvedev treffen in derde ronde

Met Fucsovics treft Griekspoor de mondiale nummer 66, maar de Hongaar was in 2019 nog de nummer 31 van de wereldranglijst. Als Griekspoor wint, treft hij in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Marcos Giron (ATP-63) en de Boliviaan Hugo Dellien (ATP-170). In de derde ronde wacht mogelijk voormalig nummer één van de wereld Daniil Medvedev.

De als eerste geplaatste Carlos Alcaraz begint zijn derde deelname aan Wimbledon tegen de Fransman Jérémy Chardy. Titelverdediger Novak Djokovic, de nummer twee in het schema, neemt het op tegen de Argentijn Pedro Cachín.

Bij de vrouwen doet er voor het eerst sinds 2014 geen Nederlandse tennisster mee aan het prestigieuze grastoernooi. Arantxa Rus werd woensdag als laatste kanshebber uitgeschakeld in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi.