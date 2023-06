Zwemvedette Ledecky voor het eerst in 9 jaar verslagen op 200 vrij in eigen land

Katie Ledecky is woensdag (lokale tijd) verrassend verslagen op de 200 meter vrije slag. De Amerikaanse zwemvedette werd bij de Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis geklopt door de zestienjarige Claire Weinstein.

Het was voor het eerst sinds 2014 dat Ledecky een 200 meter vrij in eigen land niet won. Weinstein tikte aan in een tijd van 1.55,26 en was daarmee tweehonderdste sneller dan Ledecky. "Het is niet te geloven", jubelde Weinstein na haar spectaculaire winst.