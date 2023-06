Yankees-pitcher Germán zorgt voor zeer zeldzame 'perfect game' in MLB

New York Yankees-pitcher Domingo Germán heeft donderdag met een zogeheten 'perfect game' een bijzondere prestatie geleverd in de Major League Baseball (MLB). Niemand van tegenstander Oakland Athletics haalde het eerste honk.

De dertigjarige Germán gooide in samenwerking met zijn teamgenoten alle 27 spelers van de Athletics uit in de met 11-0 gewonnen wedstrijd. Voor een perfecte wedstrijd moet dat in minstens negen innings gebeuren.

Het kwam in de rijke MLB-geschiedenis slechts 23 keer eerder voor dat een pitcher een 'perfect game' op zijn naam kreeg. De laatst keer was in 2012; toen had Félix Hernández de eer namens Seattle Mariners.

De Yankees zijn nu de club met de meeste 'perfect games'. David Cone (1999), David Wells (1998) en Don Larsen (1956) gingen Germán voor. Chicago White Sox volgt met drie perfecte wedstrijden.

Germán is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en maakte in 2017 zijn MLB-debuut voor de Yankees. De club pakte 27 keer de titel, waarvan in 2009 voor het laatst.

