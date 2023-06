Turnicoon Biles maakt in augustus rentree na veelbewogen deelname aan Spelen

Turnicoon Simone Biles staat twee jaar na haar veelbewogen deelname aan de Olympische Spelen voor haar rentree op wedstrijdniveau. De Amerikaanse staat op de deelnemerslijst voor de U.S. Classic in eigen land.

Zelf heeft de 26-jarige Biles nog niets gezegd over haar terugkeer. De viervoudig olympisch kampioene zette de afgelopen twee jaar een stapje terug om zich op haar geestelijke gezondheid en het algemene welzijn van atleten te richten. Biles liet eerder in het midden of ze wilde terugkeren in de sport.

Biles verscheen voor het laatst op het hoogste niveau tijdens de Olympische Spelen in 2021, waar ze zich vanwege mentale problemen afmeldde voor verschillende individuele finales. Biles had in Tokio last van zogenoemde 'twisties', die er tijdens oefeningen voor zorgden dat ze haar coördinatie verloor.

Na de Spelen zei Biles dat ze nooit had moeten meedoen in Tokio. Ze was er naar eigen zeggen niet klaar voor, omdat het ook in de aanloop nog ging over Larry Nassar. De voormalige arts van het Amerikaanse turnteam is tot 175 jaar celstraf veroordeeld wegens het misbruiken van turnsters.

"Het was te veel. Maar ik was niet van plan om me door hem iets te laten afpakken waarvoor ik sinds mijn zesde heb gewerkt", zei Biles destijds tegen New York Magazine. "Ik wilde hem mij dat plezier niet laten afnemen. Dus ik zette door zolang mijn geest en lichaam dat toestonden."

Biles nam na gouden Spelen van Rio ook een break

Het is onbekend of Biles van plan is zich voor de Olympische Spelen van 2024 te kwalificeren. Het turnicoon veroverde in Rio en Tokio in totaal zeven medailles (vier goud, twee zilver en drie brons). Ze kan de eerste Amerikaanse turnster met drie Olympische deelnames worden sinds Dominique Dawes in 2000.

Biles nam na de Spelen in 2016 ook al een pauze. Na het toernooi waar ze vier keer goud won, was ze ruim een jaar niet fulltime met turnen bezig. In de afgelopen twee jaar gebruikte ze haar pauze onder meer om in het huwelijksbootje te stappen met NFL-speler Jonathan Owens.