Carlsen hoeft omstreden schaker Niemann geen 100 miljoen dollar te betalen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De omstreden schaker Hans Niemann krijgt geen 100 miljoen dollar schadevergoeding van wereldkampioen Magnus Carlsen, die het schaaktalent beschuldigde van valsspelen. Een rechter in de Verenigde Staten heeft de eis woensdag verworpen.

"We zijn blij dat de rechtbank het initiatief van Niemann om onverdiend geld terug te krijgen heeft verworpen", zegt een advocaat van Carlsen tegen The Wall Street Journal. Het kamp van Niemann heeft laten weten in beroep te gaan.