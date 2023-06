Breakdancer India Sardjoe (17) grijpt historisch ticket voor Olympische Spelen

Breakdancer India Sardjoe heeft zich dinsdag geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De zeventienjarige Haagse won op de Europese Spelen, waardoor ze zich rechtstreeks kwalificeerde op het nieuwe olympische onderdeel.

Sardjoe geldt als een grootheid in haar sport. Vorig jaar veroverde ze de Europese titel, waarna de destijds zestienjarige Nederlandse zich in New York tot jongste wereldkampioen ooit kroonde.

"Ik ben heel erg blij. Het waren zware dagen, omdat het zo'n lang programma was", zei Sardjoe tegen ANP. "Maar ik ben heel blij dat ik het gehaald heb. De stress is allemaal weg nu. Ik heb een direct ticket voor de Olympische Spelen, ik kan het bijna niet geloven."

Sardjoe is de eerste vrouwelijke breakdancer ooit met een olympisch ticket op zak. De jurysport debuteert volgend jaar in Parijs als onderdeel op de Spelen. Ook daar zal Sardjoe topfavoriet zijn.

Bij de mannen greep Menno van Gorp net naast het goud en het bijbehorende olympische ticket. De drievoudig wereldkampioen uit Tilburg verloor in de finale met 1-2 van de Fransman Danny Dann, die dus net als Sardjoe verzekerd is van deelname in Parijs. De 34-jarige Van Gorp kan zich nog via de wereldranglijst voor de Spelen plaatsen.