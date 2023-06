Hockeyers winnen nu wel van Duitsland en houden kans op eindzege Pro League

De Nederlandse hockeyers maken nog altijd kans op de eindzege in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won dinsdag met 2-0 van Duitsland.

Thierry Brinkman opende enkele minuten voor rust de score voor Oranje in het Wagenerstadion in Amstelveen. Vijf minuten na de onderbreking verdubbelde Jip Janssen de voorsprong uit een strafcorner.

Woensdag komt Nederland opnieuw in actie in de Pro League. Dan is Nieuw-Zeeland de tegenstander in Amstelveen. In de laatste twee wedstrijden, zaterdag en volgende week dinsdag, speelt Nederland tegen België.