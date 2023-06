Hockeysters veroveren derde Pro League-titel in aanloop naar EK

De Nederlandse hockeysters hebben maandag in Amstelveen de derde Pro League-titel gewonnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass won in een moeizaam duel met 2-1 van Duitsland en is met nog drie wedstrijden te gaan al zeker van de eindzege.

Na een doelpuntloze eerste helft kwam Pien Sanders uit een strafcorner tot scoren in het Wagenerstadion in Amstelveen. De verdediger hengelde in de slotfase van het derde kwart de rebound op miraculeuze wijze binnen.

In het vierde en laatste kwart breidde Oranje via Pien Dicke de score uit, waarna Viktoria Huse in de slotfase uit een strafcorner nog wat terugdeed voor de Duitsers. Het slotoffensief kwam te laat voor de ploeg Valentin Altenburg.

Dankzij de overwinning veroveren de hockeysters voor de derde keer de Pro League-titel. Vorig jaar grepen de hockeysters naast de eindzege, toen Argentinië de goudkleurige trofee mee naar huis nam. De landencompetitie staat sinds 2019 op het programma. In het restant van de Pro League nemen de hockeysters het nog op tegen België (twee keer) en Nieuw-Zeeland.

De hockeysters zijn regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen. Van Ass, die sinds september 2022 bondscoach is, verovert met de Pro League-titel zijn eerste prijs met Oranje. Op 18 augustus begint voor de Nederlandse hockeysters het EK in het Duitse Mönchengladbach, waar ze de Europese titel verdedigen.