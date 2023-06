Cricketers stunten met spectaculaire zege op tweevoudig wereldkampioen

De Nederlandse cricketers hebben maandag tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Zimbabwe voor een stunt gezorgd door tweevoudig wereldkampioen West-Indies te verslaan.

Oranje speelde in Harare met 374-374 gelijk tegen West-Indies en de cricketers wonnen vervolgens de Super Over, oftewel wie er de meeste runs maakt na zes ballen slaan. De Super Over is vergelijkbaar met penalty's bij het voetbal.