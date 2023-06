Golfer Luiten geeft voorsprong weg en grijpt net naast eerste titel sinds 2018

Joost Luiten heeft zondag net naast zijn eerste toernooizege sinds 2018 gegrepen. De Nederlander eindigde op het BMW International Open in München ondanks een fraaie uitgangspositie als tweede.

Thriston Lawrence profiteerde optimaal van de inzinking van de 37-jarige Luiten. De Zuid Afrikaan had over vier dagen slechts één slag minder nodig. Voor Luiten was het zijn eerste titel in vijf jaar geweest. Hij was in 2018 voor de laatste keer de beste op een toernooi, destijds in Oman.