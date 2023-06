Klaver in imposant persoonlijk record naar zege op 200 meter bij EK voor landen

Lieke Klaver heeft zondag op overtuigende wijze de 200 meter bij de EK voor landenteams in het Poolse Chorzów gewonnen. De Nederlandse schreef het onderdeel op haar naam met een persoonlijk record van 22,46.

Met de toptijd haalde Klaver 0,05 seconden van haar persoonlijke record op de 200 meter af. De 200 meter is in principe een 'bijnummer' voor de 24-jarige Klaver. Ze richt zich op de 400 meter en wil pieken op de WK later deze zomer in Boedapest.