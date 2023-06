Ruim 100.000 toeschouwers zien Bagnaia weer MotoGP-race TT Assen winnen

Francesco Bagnaia heeft zondag voor de tweede keer op rij de MotoGP-race bij de TT Assen op zijn naam geschreven. Voor de ogen van ruim 100.000 toeschouwers won de Italiaan in Drenthe op overtuigende wijze.

Bagnaia nam na drie ronden de koppositie in de race en gaf die in de resterende 23 ronden niet meer uit handen. Marco Bezzecchi werd na een moeizame start tweede. Brad Binder leek derde te worden, maar hij had de tracklimits overschreden en moest die plek aan Aleix Espargaró laten.

Door zijn nieuwe succes is Bagnaia de eerste MotoGP-coureur die twee keer op rij wint in Assen sinds Valentino Rossi. De grote publiekslieveling was achtereenvolgens in 2004 en 2005 succesvol. Rossi won in totaal acht keer een MotoGP-race in Assen.

Bagnaia verstevigde met de zege zijn leidende positie in het kampioenschap. Hij heeft 194 punten, 35 meer dan nummer twee Jorge Martin (159 punten). Martin eindigde in Assen op de vijfde plek. Bezzechi, zaterdag nog winnaar van de sprintrace, hijgt met 158 punten in de nek van Martin.

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez schitterde door afwezigheid in Assen. De Spaanse coureur werd in de ochtend voor de race vanwege zijn gebroken rib niet fit verklaard door de circuitarts. Márquez reed eerder wel de trainingen, de kwalificatie en de sprintrace.

Veel meer toeschouwers dan vorig jaar

Bij de race van zondag zaten 106.000 toeschouwers op de zonovergoten tribunes. Zij zagen vlak voor de start Ellen ten Damme het Wilhelmus ter gehore brengen en waren eerder op de dag ook getuige van de acties van Zonta van den Goorbergh en Collin Veijer in de Moto2 en Moto3.

De TT Assen heeft volop geprofiteerd van het mooie weer. Het motorsportevenement in Drenthe trok in de 92e editie in totaal liefst 179.000 bezoekers. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar, toen het circuit 166.000 motorsportfans telde over drie dagen.

Bij de trainingen op vrijdag waren er al 27.000 mensen te zien, de kwalificaties en de sprintrace van de MotoGP op zaterdag lokten een recordaantal van 46.000 bezoekers.

WK-stand MotoGP Francesco Bagnaia - 194 punten Jorge Martin - 159 Marco Bezzecchi - 158 Brad Binder - 114 Johann Zarco - 109