Drievoudig Grand Slam-winnares Kerber wil jaar na geboorte kind rentree maken

Angelique Kerber wil volgend jaar terugkeren als tennisster. De voormalige nummer één van de wereld, die drie Grand Slam-titels won, werd in februari moeder van dochter Liana.

"In het begin van komende seizoen wil ik weer gaan spelen, met als belangrijkste doel de Australian Open", zegt de 35-jarige Duitse in een interview met Bild. "Ik wil in Australië al voorbereidingstoernooien gaan spelen en de United Cup met Duitsland. Mijn rentree maken bij een Grand Slam-toernooi is een absolute droom."

Kerber vertelde in augustus 2022, vlak voor de start van de US Open, dat ze zwanger was en speelde daarna niet meer. Ze was op dat moment de nummer 52 van de wereldranglijst.

In september 2016 stond Kerber op de eerste plaats. Ze had toen net de US Open gewonnen en zegevierde dat jaar ook op de Australian Open. In 2018 won ze op Wimbledon haar derde Grand Slam-titel.

Angelique Kerber (tweede van rechts) afgelopen zomer op Wimbledon met meerdere oud-kampioenen. Foto: Getty Images

Kerber heeft al wat trainingen afgewerkt

De kans is groot dat Kerber als oud-winnares een wildcard krijgt voor de Australian Open. Haar ranking zal dan waarschijnlijk nog niet goed genoeg zijn voor directe toelating. Ze heeft wel al wat trainingen afgewerkt. "Ik heb al wat ballen geslagen op mijn tennisacademie in Polen en heb onlangs ruim een uur gespeeld in Bad Homburg."

De aankondiging van Kerber komt niet als een verrassing. Tijdens haar zwangerschap liet ze al weten te hopen ooit haar rentree te maken. Ze droomde toen hardop over deelname aan de Oympische Spelen in Parijs volgend jaar.

"Daar wil ik hoe dan ook spelen", zei Kerber in september 2022. "Ik was er al bij in Londen in 2012 en in Rio de Janeiro in 2016. Het is altijd iets heel speciaals om bij zo'n wereldwijd evenement voor je land te spelen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.