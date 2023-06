Pieterse verovert als eerste Nederlandse vrouw ooit titel op EK mountainbike

Puck Pieterse heeft zondag op overtuigende wijze haar favorietenrol op de EK mountainbike waargemaakt. De Nederlandse reed in de omgeving van Krakau soeverein naar haar eerste Europese titel.

Pieterse domineerde van de eerste tot de laatste ronde en kwam met een ruime voorsprong over de finish. De Oostenrijkse Mona Mitterwallner eindigde als enige binnen een halve minuut van Pieterse. Het brons ging naar de Zwitserse Sina Frei.

Met de winst in Polen is de 21-jarige Pieterse de eerste Nederlandse vrouw ooit die de EK op de mountainbike wint. Bij de mannen was er wel al eerder Nederlands succes: Bart Brentjens won in 2001 en Mathieu van der Poel was in 2019 de beste.

Voor Pieterse, in het veldrijden al een wereldtopper, is de EK-titel wederom een bewijs dat ze ook op de mountainbike tot de top behoort. De Amersfoortse won bij haar debuut in de wereldbeker in mei en was vorige week ook de sterkste in de wereldbekerwedstrijd van het Oostenrijkse Leogang.

In Polen liet Pieterse onder anderen de wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, titelverdedigster Loana Lecomte en olympisch kampioene Jolanda Neff kansloos. Voor Pieterse, die volgend jaar in Paris voor olympisch goud wil gaan, is dit haar eerste jaar als prof.

In de schaduw van Pieterse eindigde Anne Terpstra, vorig jaar nog derde, op de zesde plek. Fem van Empel, die Pieterse in januari nog versloeg bij het WK veldrijden in Hoogerheide, werd op bijna drie minuten van Pieterse tiende.

