Van den Goorbergh vertolkt bijrol bij Moto2-race in Assen, Veijer verrast in Moto3

Zonta van den Goorbergh heeft zondag bij de TT Assen een bijrol gehad in de race in de Moto2. Hij eindigde op de twintigste plaats. In de Moto3 kon Collin Veijer het Nederlandse publiek eerder op de dag meer vermaken.

Van den Goorbergh vertolkte op het zonovergoten circuit in Assen een rol in de achterhoede. De zeventienjarige Brabander startte als 23e en won tijdens de race drie plekken.

Van den Goorbergh was in Assen de enige Nederlander in de Moto2. Bo Bendsneyder bekeek de race vanaf de zijkant. De 24-jarige Rotterdammer brak vorig weekeinde door een val zijn sleutelbeen en was niet op tijd fit voor zijn thuisrace.

Bendsneyder was één van de duizenden toeschouwers die de Brit Jake Dixon zag winnen in Assen. Het was zijn eerste Grand Prix-zege. Dixon haalde drie ronden voor het einde de Japanner Ai Ogura in. Ogura finishte als tweede, de Spanjaard Pedro Acosta werd derde.

Collin Veijer eindigde zijn thuisrace op een knappe zevende plek. Foto: ANP

Veijer maakt indruk bij debuut in Assen

Eerder op de dag maakte Veijer indruk tijdens zijn debuut bij de TT van Assen. In de Moto3 kon de achttienjarige Staphorster de hele race mee in de voorste groep. Hij finishte op de zevende plek op minder dan een seconde achterstand van de Spaanse winnaar Jaume Masia.

De zevende plaats is voor Veijer zijn op een na beste resultaat van dit seizoen. Het Nederlandse talent wist eerder dit jaar in de Grand Prix van Italië als zesde te finishen. In het kampioenschap klom hij na de puike race in Assen naar de vijftiende plaats met 27 punten.