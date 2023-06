Zesvoudig wereldkampioen Márquez door gebroken rib niet van start in TT Assen

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez gaat zondagmiddag niet van start in de TT van Assen. De Spaanse MotoGP-rijder werd zondagochtend vanwege zijn gebroken rib niet fit verklaard door de circuitarts.

Het is al de tweede race op rij die de dertigjarige Márquez mist. Vorig weekeinde besloot hijzelf niet van start te gaan in de GP van Duitsland. Hoewel de artsen hem toen wel groen licht gaven, koos hij ervoor zijn Honda-motor in de garage te laten staan.

De coureur met zes wereldtitels in de koningsklasse MotoGP maakte in aanloop naar de race op de Sachsenring vijf crashes. Bij een van die valpartijen had Márquez een vinger gebroken en een enkel gekneusd, maar ook een rib gebroken.

Vooral die rib speelde op in Assen. Márquez reed wel de trainingen, de kwalificatie en de sprintrace, maar klaagde veel over pijn op zijn borst. Zijn twee crashes op het TT Circuit hielpen niet bij het herstel.

Tijdschema TT Assen zondag 11.00 uur: Race Moto3

12.15 uur: Race Moto2

14.00 uur: Race MotoGP

Márquez haalde al tien keer podium TT Assen

Márquez stond in zijn carrière al tien keer op het podium bij de TT. Hij boekte in totaal vijf overwinningen, waarvan één in de 125cc (nu Moto3), twee in de Moto2 en twee in de MotoGP. Zijn laatste zege was in 2018.

Marco Bezzecchi start zondag vanaf poleposition in de MotoGP-race bij de 92e editie van de TT van Assen. De Italiaan, rijdend op een Ducati, was zaterdag de snelste in de kwalificaties én de sprintrace. Bezzecchi toonde zijn klasse door in de kwalificatie het baanrecord van het TT Circuit te verbeteren en het op 1.31,472 te zetten.

Aan die tijd kon ook zijn landgenoot Francesco Bagnaia niet tippen. De regerend wereldkampioen uit het fabrieksteam van Ducati werd in de sprintrace in een rechtstreeks duel afgetroefd. Bagnaia won vorig jaar de TT.