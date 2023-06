Hockeysters dicht bij eindzege Pro League, hockeyers niet langs Duitsland

De Nederlandse hockeysters zijn dicht bij de eindzege in de Pro League. De ploeg van bondscoach Paul van Ass versloeg Nieuw-Zeeland zaterdag mede dankzij een recordgoal van Frédérique Matla met 4-1. De hockeyers speelden met 1-1 gelijk tegen Duitsland, waarna onze oosterburen zegevierden na shoot-outs.

De 26-jarige Matla kwam al na twee minuten tot scoren voor de Nederlandse hockeysters in het Wagenerstadion in Amstelveen. De spits van Den Bosch scoorde daarmee voor de 29e keer in de Pro League en is nu alleen topscorer aller tijden in deze competitie. Ze passeerde de Nieuw-Zeelandse Olivia Merry, met wie ze de koppositie deelde.

In het vervolg van de eerste helft breidde Oranje de voorsprong snel uit. Pien Dicke maakte een kwartier na de openingstreffer de 2-0 en Marente Barentsen zorgde even later voor de derde goal. Na rust voerde Marijn Veen de score verder op, waarna Hannah Cotter in de slotfase nog wat terugdeed voor Nieuw-Zeeland.

Dankzij de overwinning neemt Nederland de koppositie in de Pro League over van Argentinië, dat al is uitgespeeld. De formatie van Van Ass heeft twee punten meer en vier duels minder gespeeld. Ook nummer drie Australië is al klaar.

Oranje heeft alleen nog wat te duchten van België, dat vierde staat en tien punten minder heeft. Beide landen hebben nu evenveel duels gespeeld. Maandag speelt Nederland in de volgende Pro League-wedstrijd tegen Duitsland.

Thijs van Dam bracht de Nederlandse hockeyers op voorsprong tegen Duitsland. Foto: Pro Shots

Hockeyers na shoot-outs ten onder tegen Duitsland

De Nederlandse hockeyers kwamen later op de dag niet tot winst tegen Duitsland: 1-1. Thijs van Dam bracht Oranje na een kwartier op voorsprong. Gonzalo Peillat zorgde kort na rust uit een strafcorner voor de gelijkmaker. In de shoot-outs ging het vervolgens mis voor Nederland.

Door dit resultaat blijft Nederland vijfde. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee staat na elf wedstrijden op twintig punten. Groot-Brittannië gaat aan kop en heeft twaalf punten meer, maar ook vijf duels meer gespeeld.