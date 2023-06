Motorcoureur Quartararo breekt teen tijdens hardlopen, maar rijdt wel TT Assen

Fabio Quartararo rijdt zondag gehavend de TT Assen. De Franse oud-winnaar heeft tijdens een rondje hardlopen in Amsterdam zijn teen gebroken en zijn enkel en duim verzwikt. Toch gaat hij van start in Drenthe.

"Hardlopen in Amsterdam is gevaarlijk, haha", zei Quartararo donderdag tijdens een persmoment in Assen. "Het was een volledige crash, ik ben hard gevallen. Maar ik denk dat het me dit weekend niet zoveel zal hinderen."

Een dag later reed Quartararo in de ochtend zonder pijnstillers de eerste training. Hij bleek toch te veel pijn te hebben, waarna hij alsnog medicatie nam. Ondanks de fysieke problemen werd hij zesde in de training en zaterdag vierde in de kwalificatie.

Maar Quartararo zegt nog niet van de problemen af te zijn. "Mijn been trilt in de linkerbochten, waardoor de motor niet zo stabiel is. Mijn armen voelen ook vermoeider aan, doordat ik meer met mijn armen moet compenseren bij het schakelen naar de bochten. Ik moet zien te overleven."

De val past in het teleurstellende seizoen van Quartararo. De wereldkampioen van 2021 won dit seizoen nog geen race en staat slechts achtste in de WK-stand. De Fransman heeft vooral moeite met zijn Yamaha-motor, die tijdens de Grands Prix kuren vertoont. In 2021 won hij de TT Assen nog.