Bol bezorgt Nederland droomstart in landenwedstrijd EK met zege op 400 meter

Femke Bol heeft Nederland vrijdag op het EK voor landenteams een vliegende start bezorgd door de 400 meter te winnen. In het Poolse Chorzów bleef de Amersfoortse de concurrentie met een tijd van 49,82 seconden ruim voor.

"Ik was het een beetje kwijt", zei Bol na het openingsnummer van de competitie voor landenteams. "Ik focus me tijdens de training op de 400 meter horden, dus was het wat lastiger om het tempo goed te krijgen. Het belangrijkste is dat ik het grootste aantal punten voor Nederland heb gepakt."