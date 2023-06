Recordinternational Teun de Nooijer wordt coach van hockeysters Amsterdam

Teun de Nooijer is vrijdag aangesteld als nieuwe coach van de hockeysters van Amsterdam. De recordinternational van Nederland moet de twintigvoudig landskampioen opnieuw naar de titel loodsen.

"Naast het feit dat ik zeer betrokken ben gebleven bij het tophockey in Nederland, is het denk ik ook goed voor me geweest dat ik ook een beetje afstand heb kunnen nemen", zegt de 47-jarige De Nooijer, die enige tijd werkzaam was als analyticus.

De Nooijer is een van de beste Nederlandse hockeyers aller tijden. Hij maakte zijn debuut in Oranje in 1994 en was actief op vijf Olympische Spelen. Hij pakte op de Spelen twee keer goud en twee keer zilver. Daarnaast is de 453-voudig international driemaal uitgeroepen tot beste hockeyer ter wereld.