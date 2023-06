De kans dat de winnaar van de TT van Assen zondag op een Ducati rijdt is groot. Het Italiaanse merk domineert de MotoGP met een grote vloot aan snelle motoren, die ook nog eens in goede handen zijn. Vooral de Japanse grootmachten Honda en Yamaha laten het afweten.

Vrijdag is de eerste vrije training in Assen. De snelste tijd wordt geklokt door de Italiaan Marco Bezzecchi, op een motor die in Bologna in elkaar is geschroefd door zijn landgenoten bij Ducati Corse. Valentino Rossi-protegé Bezzecchi won al twee van de zeven hoofdraces dit jaar. Drie andere werden gewonnen door regerend wereldkampioen en WK-leider Francesco Bagnaia. Ook een Italiaan, een Rossi-protegé en rijdend op een Ducati.

De cijfers voor de concurrentie zijn niet best. Alleen Álex Rins wist met zijn Honda als enige niet-Ducati-rijder een race te winnen, na onder meer een valpartij van leider Bagnaia. Geen enkele coureur zonder Ducati stond in 2023 meer dan één keer op het podium.

Zonder 'Duc' ben je niet kansloos in de MotoGP, maar het scheelt niet veel. De motor was door zijn sterke krachtbron altijd al razendsnel op de rechte stukken. Ook in de bochten doet de Italiaanse machine het nu uitstekend.

WK-stand MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati) - 160 punten Jorge Martín (Ducati) - 144 punten Marco Bezzecchi (Ducati) - 126 punten Johann Zarco (Ducati) - 109 punten Brad Binder (KTM) - 96 punten

Alles ingezet op de grote topcoureur

Grote namen als Marc Márquez (Honda) en Fabio Quartararo (Yamaha) laten het afweten. In de Italiaanse krant La Stampa vertelt Luigi Dall'Igna van Ducati waar zijn concurrenten de mist in zijn gegaan.

"Ze hebben alles ingezet op één rijder. Dat is een strategische fout", stelt de teambaas van Ducati. "Daarom is alle ontwikkeling van de motor gebaseerd op de feedback van één coureur."

Ducati zelf pakt het anders aan. Het Italiaanse merk heeft met een eigen fabrieksteam en drie zogeheten satellietteams in totaal acht motoren aan de start, met stuk voor stuk goede coureurs achter het stuur. Naar alle rijders wordt goed geluisterd om de motor beter te maken.

"Vaak klopt het niet helemaal wat één topcoureur je vertelt, want zijn talent verhult problemen waar de motor mee kampt. Daarom moet je naar alle coureurs luisteren."

Francesco Bagnaia (1) aan de leiding van de Ducati-trein met Marco Bezzechi (12), Jorge Martín (89) en Johann Zarco (5). Foto: Getty Images

Geblesseerde Márquez gelooft nog in project Honda

Márquez is een van die topcoureurs en momenteel de hoop in bange dagen van Honda. De regelmatig vallende Spanjaard doet in Assen mee met diverse blessures (enkel, vinger, rib) en is eigenlijk net fit genoeg om te rijden.

Ondertussen zijn er geruchten over zijn toekomst bij het matig presterende Honda. "Maar ik ben hier juist omdat ik me maximaal geef voor dit project. Ik wil dat we onszelf verbeteren, vooral met de blik op volgend jaar", zei de dertigjarige Catalaan donderdag. "Dit jaar gaat er niet zoveel meer verbeteren. Het is een maximaal compromis voor volgend jaar."

Quartararo sprak al met de president van Yamaha over de tegenvallende resultaten. De heersende opinie is dat de Japanse merken tekortschieten in de ontwikkelingsstrijd, een gevolg van de wat stijve methodische aanpak. Europese merken als Ducati, maar ook Aprillia en KTM doen dat beter. "De Japanse mentaliteit is langzamer", beaamde de Fransman in gesprek met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport.

"We vertellen Yamaha al heel lang waar we problemen mee hebben en proberen oplossingen te vinden door het proces wat te versnellen. Ze weten ook waar de problemen liggen en hoeven nergens anders aan te werken. We moeten echt veel meer grip vinden aan de achterkant. De voorkant is oké, maar ik heb gewoon geen acceleratie", somde de wereldkampioen van 2021 zijn problemen op.

Marc Márquez neemt veel risico om de Ducati's bij te houden. Vaak té veel risico. Foto: Getty Images

'Houd je bek en ga aan het werk'

KTM-rijder Jack Miller was na de voorgaande race in Duitsland klaar met zijn zeurende collega's en maakte dat op onvervalste Australische wijze duidelijk:

"Het is heel simpel. Ze gedragen zich als een klein kind, gooien hun speelgoed weg en zeggen dat hun motor 'shit' is. Maar niemand doet er wat aan. Houd je bek en ga aan het werk. Je krijgt betaald om op een motor te racen en niet om erover te klagen."

Volgens Miller doet zijn opstomende team KTM wel het juiste om de strijd aan te gaan met de dominante Ducati's. "Wij klagen niet, maar proberen de motor beter te maken."

Bagnaia houdt niet van teamorders

Het gebeurt allemaal achter de rug van de Ducati-coureurs, al lopen die inmiddels tegen hun eigen problemen aan. Luxeproblemen weliswaar, want welke coureur gaat de titel pakken? Is het regerend wereldkampioen Bagnaia van het fabrieksteam? Jorge Martín van satellietteam Pramac of Bezzecchi, die rijdt voor de VR46 Mooney-formatie van Rossi?

Bagnaia gaat met drie zeges aan kop en heeft geen teamorders nodig. "Dat wil ik niet, en ik houd ook niet van teamorders", stelt de 26-jarige coureur uit Turijn.

"Ik weet dat ik genoeg potentie heb, dus ik heb het ook niet nodig. Als we van onze kant alles goed doen, kan ik voor de titel vechten. Ik houd bovendien van het circuit in Assen en hoop mijn prestatie van vorig seizoen natuurlijk te herhalen."

WK-leider Bagnaia won de TT in Assen vorig jaar. Zondag kan hij het opnieuw proberen in de hoofdrace, die om 14.00 uur begint. Zaterdag zijn eerst nog de kwalificatie om 10.50 en de sprintrace om 15.00 uur.