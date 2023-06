Jonge BMX'er raakt zwaargewond bij training voor World Cup op Papendal

Een jonge BMX'er is vrijdag zwaargewond geraakt bij een training voor de World Cup-wedstrijden op Papendal. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Volgens Omroep Gelderland en de Gelderlander landde er een traumahelikopter en is de jongen uiteindelijk onder begeleiding van een trauma-arts met een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Op Papendal worden zaterdag en zondag belangrijke World Cup-wedstrijden gehouden. Bij zowel de vrouwen als de mannen is er een onder 23- en een elitecategorie.