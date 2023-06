NOC*NSF gaat Oekraïense sporters helpen en stelt trainingslocaties beschikbaar

Sportkoepel NOC*NSF gaat Oekraïense topsporters bijstaan. Atleten uit het door oorlog getroffen land worden bijvoorbeeld uitgenodigd op Papendal om te trainen. Ook op andere trainingscentra zijn ze welkom.

Volgens voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg "kunnen we het ons als olympische familie niet permitteren de hoop op te geven dat sport kan verbinden. We gunnen het alle atleten, die zonder politieke bedoelingen gáán voor hun sport, om deel te kunnen nemen."

"Maar we twijfelen zeker aan de praktische uitvoerbaarheid van het meedoen onder neutrale vlag en het handhaven van de voorwaarden. Ik vrees dat we voorlopig nog met dit dilemma verder zullen moeten."

De sporters mogen geen banden hebben met het leger of de veiligheidsdiensten, deelname aan teamsporten is uitgesloten en de individuele sporters mogen zich ook privé niet positief hebben uitgelaten over de inval in Oekraïne. Nederland heeft het IOC laten weten dat de voorwaarden die gelden voor sporters uit beide landen ook zouden moeten gelden voor officials en bestuurders in de sport.