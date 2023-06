Basketbalsensatie Wembanyama gekozen door Spurs: 'Mijn droom komt uit'

Basketbalsensatie Victor Wembanyama begint zijn NBA-carrière bij San Antonio Spurs. De vijfvoudig kampioen koos de negentienjarige Fransman donderdag zoals verwacht als eerste in de NBA Draft.

Bij de Draft mogen NBA-clubs om de beurt nieuwe spelers aan zich binden. Het was dit jaar niet spannend wie de eerste keuze zou zijn. Wembanyama geldt als het grootste basketbaltalent sinds LeBron James. Hij is met schoenen aan 2,26 meter lang, maar beweegt, dribbelt en schiet als een veel kleinere speler.

"Ik heb hier echt geen woorden voor. Dit is de mooiste avond van mijn leven", zei Wembanyama nadat hij als eerste was gekozen door de Spurs. "Ik heb hier zó lang van gedroomd. Die droom komt nu uit. Het is ongelooflijk."

In de NBA krijgen de slechtste teams van het vorige seizoen de grootste kans om de beste talenten te kiezen in de Draft. Het is een van de regels waarmee de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie ervoor wil zorgen dat de verschillen tussen de clubs niet te groot worden.

Volg nieuws over de NBA Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de NBA Blijf met meldingen op de hoogte

Wembanyama moet Spurs betere tijden bezorgen

De Spurs - die vorig seizoen tot 22 zeges en liefst 60 nederlagen kwamen - wonnen vorige maand de loterij voor de eerste keuze in de NBA Draft. De kampioen van 1999, 2003, 2005, 2007 en 2014 hoopt dat Wembanyama de sleutel voor een nieuwe bloeiperiode zal zijn.

San Antonio heeft een uitstekende geschiedenis met eerste keuzes in de Draft. De club selecteerde David Robinson in 1987 en Tim Duncan in 1997. Beiden stonden twee jaar geleden op de lijst van de 75 beste NBA-spelers aller tijden en waren zeer succesvol met de Spurs. Dat gebeurde onder leiding van de legendarische coach Gregg Popovich, die nu op 74-jarige leeftijd Wembanyama mag begeleiden bij zijn entree in de beste basketbalcompetitie ter wereld.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint half oktober. Wembanyama zal volgende maand bij de zogenaamde Summer League - een vriendschappelijk toernooi voor talenten en minder bekende spelers - normaal gesproken al zijn officieuze debuut voor de Spurs maken.

Charlotte Hornets had bij de Draft de tweede keuze en ging voor de twintigjarige Brandon Miller. De negentienjarige Scoot Henderson werd door Portland Trail Blazers als derde gekozen.