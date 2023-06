Moto2-coureur Bendsneyder komt niet door medische keuring en mist TT Assen

Bo Bendsneyder mist komend weekend de TT van Assen. De 24-jarige Moto2-racer kwam donderdag niet door de medische keuring.

Vorig jaar presteerde Bendsneyder uitstekend bij de TT. Hij eindigde als vijfde. In dat jaar brak hij een kleine twee weken voor aanvang van de openingsrace in Qatar ook zijn sleutelbeen, maar was toen wel op tijd hersteld.

Bendsneyder haalde dit seizoen voor het eerst in zijn Moto2-carrière het podium. In april eindigde hij als derde bij de GP van Verenigde Staten.

Bij afwezigheid van Bendsneyder is Zonta van den Goorbergh de enige Nederlander bij de Moto2-race in Assen. Er is geen enkele Nederlander actief in de MotoGP.