IOC houdt druk op Oekraïne: 'Geef atleten de kans op olympische kwalificatie'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het IOC heeft de Oekraïense regering donderdag nog maar eens opgeroepen om alle sporters de kans te geven zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024. Het land is daar tot dusver niet toe bereid.

Oekraïne besloot eerder dit jaar deelname aan internationale sportwedstrijden te verbieden nadat het IOC had aanbevolen om Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag weer toe te laten. Die aanbeveling werd overgenomen in onder meer het tennis: daar zijn Russen en Belarussen welkom.

"We steunen iedere Oekraïense atleet die wil meedoen aan de olympische kwalificatietoernooien. We willen dat ze zich kunnen kwalificeren en kunnen meedoen aan de Spelen", zei voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité op een congres in Lausanne.