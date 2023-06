Herlings is langer uitgeschakeld en moet derde wereldtitel uit zijn hoofd zetten

Jeffrey Herlings is langer uitgeschakeld dan verwacht door zijn gebroken nekwervel. De Brabander moet van de dokter zes weken rust houden en heeft een derde wereldtitel in de MXGP-klasse uit zijn hoofd gezet.

Herlings zegt dat hij geluk heeft gehad met de plaats van de breuk. "Als de breuk 2 centimeter naar rechts was, had ik nu door een rietje gegeten."

Eerst dacht Herlings alleen de GP's in Indonesië (25 juni en 2 juli) te moeten missen, maar die gedachte bleek iets te optimistisch. "Het plan is om zes weken na de val weer op de motor te zitten. Ik kan dan weer meedoen aan de Grote Prijs in Zweden (13 augustus, red.)."

Herlings miste het volledige vorige seizoen door een gebroken hielbeen. Hij had dit jaar zijn zinnen gezet op de wereldtitel in de MXGP, maar weet dat dat niet meer gaat lukken. "De wereldtitel is weg. Door het missen van de komende vier GP's mis ik te veel punten. Ik ben altijd een optimist, maar het is gewoon niet realistisch."