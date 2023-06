Sifan Hassan loopt in Chicago eerste marathon sinds indrukwekkend debuut

Sifan Hassan doet in oktober mee aan de marathon van Chicago. Voor de Nederlandse wordt het haar eerste marathon sinds haar indrukwekkende debuut op dit onderdeel in Londen.

"Op dit moment richt ik me op de WK in Boedapest, dus mijn voorbereiding op de marathon zal erg kort worden. Maar ik hou van een uitdaging, zoals veel mensen weten", zegt Hassan woensdag in een video op Twitter. Normaal gesproken neemt de voorbereiding op een marathon zo'n drie maanden in beslag.

De dertigjarige Hassan liep in april voor het eerst een marathon en maakte toen meteen indruk. Ze bekroonde haar debuut in Londen met de overwinning in een Nederlands record van 2:18.33.

Daarna liep Hassan geen marathons meer. Wel maakte de olympisch kampioene op de 5.000 en 10.000 meter begin deze maand haar rentree op de baan bij de FBK Games in Hengelo. Daar won ze zowel de 1.500 als de 10.000 meter.

Hassan concentreert zich op dit moment op de WK atletiek, waar ze in ieder geval geen marathon loopt. Ze kan in Boedapest meedoen aan de 1.500, 5.000 en 10.000 meter, want ze liep voor alle drie de afstanden de WK-limiet. De WK begint op 19 augustus en duurt tot en met 27 augustus.

De marathon in Chicago staat zondag 8 oktober op het programma. Het is nog onduidelijk welke wedstrijden Hassan in aanloop naar de WK loopt.