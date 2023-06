Márquez doet ondanks vijf crashes in Duitsland gewoon mee aan TT Assen

Marc Márquez komt komend weekend gewoon in actie bij de TT van Assen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP voelt zich goed genoeg, ook al crashte hij afgelopen weekend liefst vijf keer bij de Grand Prix van Duitsland.

Márquez besloot zondag niet te starten nadat hij eerder in het weekend vijf crashes had doorstaan. Bij de laatste valpartij in de warming-up, waarbij hij met 160 kilometer per uur van zijn motor werd geworpen, brak hij een vinger.

De circuitartsen verklaarden de dertigjarige Spanjaard van Honda na onderzoek fit voor de race op de Sachsenring. Een half uur voor de start besloot hij zelf niet mee te doen aan de zevende Grand Prix van het seizoen.

Márquez veroverde in 2019 op dominante wijze zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. Daarna begon hij te kwakkelen door een slepende armblessure en miste hij veel races. Dit jaar brak hij zijn rechterduim door een crash in de openingsrace in Portugal en moest hij weer een tijdje aan de kant blijven.

De Spanjaard stond in zijn carrière al tien keer op het podium bij de TT. Hij boekte in totaal vijf overwinningen, waarvan één in de 125cc (nu Moto3), twee in de Moto2 en twee in de MotoGP. Zijn laatste zege in Assen was in 2018.