Hockeysters ontsnappen tegen VS aan eerste nederlaag in meer dan een jaar tijd

De Nederlandse hockeysters hebben dinsdag in het Pro League-duel met de Verenigde Staten een zeldzame nederlaag voorkomen. In Londen werd na een zeer moeizame start met 2-3 gewonnen.

Halverwege het derde kwart stond Nederland nog verrassend met 2-0 achter. De VS had in het eerste kwart de score geopend via Abigail Tamer, waarna Nederland tevergeefs op de gelijkmaker joeg. Vanuit de omschakeling profiteerde Megan Rodgers met de 2-0 van de geboden ruimte.