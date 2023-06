Hoofdkantoor Olympische Spelen in Parijs doorzocht door Franse politie

Het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Parijs in 2024 is dinsdag doorzocht door de politie. De inval is onderdeel van een groot corruptieonderzoek.

Zowel het gebouw van het organisatiecomité als dat van Solideo, het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de bouw van de olympische en paralympische infrastructuur, zijn doorzocht.

"Er is momenteel op het hoofdkwartier van het organisatiecomité een huiszoeking aan de gang", liet de Parijse organisatie, die volledig aan het onderzoek meewerkt, dinsdagochtend in een verklaring weten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Franse nationaal parket. Volgens de officier van justitie komen de twee huiszoekingen voort uit twee voorbereidende onderzoeken die in 2017 en 2022 zijn geopend op verdenking van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.

Het zou in beide gevallen gaan om opdrachten die vanwege de organisatie van de Spelen gegund zijn. De huiszoeking is verrassend, aangezien er niets bekend was over een gerechtelijk onderzoek.