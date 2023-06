Hockeyers kunnen na drie zeges op rij niet overtuigen en winnen niet van Spanje

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League de sterke reeks niet voort kunnen zetten tegen Spanje. In Londen maakte Oranje een matige indruk en speelde het gelijk tegen Spanje: 2-2.

Tegen Spanje had Nederland opvallend weinig te vertellen in de openingsfase, tot Thierry Brinkman aan het einde van het tweede kwart de 1-1 maakte. De aanvoerder speelde zijn eerste interland sinds het WK, waar Nederland brons veroverde.

In de 33e minuut was Brinkman opnieuw trefzeker. Maar in de 46e minuut maakte de Spanjaard Marc Miralles er vanuit een strafcorner 2-2 van. De Spanjaarden hadden daarna de beste kansen, maar er vielen geen doelpunten meer.

In de Pro League heeft Nederland nog altijd een aantal wedstrijden in te halen, maar de ploeg is dankzij de goede resultaten in de laatste wedstrijden al wel wat omhoog geklommen. Over het spel tegen Spanje zal bondscoach Delmee vermoedelijk minder tevreden zijn.