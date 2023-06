Golfer Clark stunt op US Open met briefje van zijn overleden moeder op zak

Wyndham Clark heeft zondagavond voor een enorme stunt gezorgd door de 123e editie van het US Open op zijn naam te schrijven. De 29-jarige Amerikaan, die in Los Angeles Rory McIlroy nipt van zich afhield, droeg zijn zege op aan zijn overleden moeder.

Clark droeg tijdens het toernooi een briefje van zijn moeder bij zich met de tekst 'play big'. Zij overleed tien jaar geleden aan borstkanker. "Zij vertelde me dat ik tegen iedereen kon winnen. Ik voelde dat ze vandaag over mijn schouder meekeek. Ze kon hier niet bij zijn, maar ik mis je, mama. Het voelde alsof het mijn beurt was."

De zege van de Amerikaan leek in de slotfase nog even in gevaar te komen, na bogeys op de vijftiende en zestiende hole, maar hij herstelde zich met twee pars op de laatste twee holes. Clark had het verschil gemaakt op de eerste dag. Toen had hij slechts 64 slagen nodig voor zijn ronde.

Clark kwam tot zondag nooit verder dan de gedeelde 75e plaats op een major. Bij zijn vorige twee deelnames aan de US Open haalde hij niet eens de cut.

McIlroy strandde op één slag, waardoor de Noord-Ier nog langer moet wachten op zijn vijfde majortitel. De voormalige wereldranglijstaanvoerder staat droog sinds het winnen van het US PGA Championship in 2014, 3.234 dagen geleden.

Vaak kwam McIlroy wel in de buurt: liefst negentien keer eindigde hij sinds zijn laatste triomf in de top tien van een major. "Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik steeds bovenin meedraai. Vroeg of laat gaat het dan gebeuren", zo hield de 34-jarige Noord-Ier de moed erin in gesprek met Sky Sports.