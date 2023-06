Márquez crasht vijf keer in GP van Duitsland en is twijfelgeval voor TT Assen

Het is de vraag of Marc Márquez komend weekend in actie kan komen bij de TT van Assen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP besloot zondag niet te starten in de Grand Prix van Duitsland nadat hij dit weekend al vijf keer was gecrasht.

Bij zijn laatste valpartij brak Márquez een vinger. De Spanjaard schoot in de warming-up met 160 kilometer per uur van zijn motor.

De circuitartsen verklaarden Márquez na onderzoek wel fit voor de race op de Sachsenring, maar tot ieders verrassing besloot de Honda-coureur zelf dat hij niet op zijn motor stapte voor de zevende Grand Prix van het seizoen. Dat gebeurde een half uur voor de start van de race.

De dertigjarige Márquez gaf aan dat hij zich mede door de vele valpartijen niet klaar voelde voor de race. Hij won de MotoGP-race in Duitsland al acht keer in zijn carrière.

Márquez veroverde in 2019 op oppermachtige wijze zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. Daarna kwakkelde hij met een slepende armblessure. Dit jaar brak de Spanjaard zijn rechterduim door een crash in de openingsrace in Portugal en stond hij opnieuw een tijdje aan de kant.