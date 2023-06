Nederlandse kickbokser Overmeer grijpt in Ahoy naast wereldtitel bij GLORY

Jay Overmeer is er zaterdag in Rotterdam Ahoy niet in geslaagd om zich bij GLORY tot wereldkampioen in het weltergewicht te kronen. De Nederlandse kickbokser moest tijdens Collision 5 zijn meerdere erkennen in titelverdediger Endy Semeleer.

Semeleer, die onder de vlag van Curaçao vecht, was volgens de jury de hele partij iets beter en werd unaniem tot winnaar uitgeroepen. Hij heeft de kampioensriem sinds eind vorig jaar in handen.

Door de nederlaag van Overmeer - zijn eerste in vijf GLORY-gevechten - blijft Rico Verhoeven de enige Nederlandse wereldkampioen bij de kickboksbond. De zwaargewicht, die herstelt van een knieblessure, heeft de titel al jaren in bezit.

In het tweede titelgevecht van Collision 5 was Donovan Wisse uit Suriname als titelverdediger in het middengewicht een maatje te groot voor de Turk Serkan Özcaglayan. Later op de avond vechten de Kroaat Antonio Plazibat en de Nigeriaan Tariq Osaro om de interim-titel in het zwaargewicht. De winnaar mag het later dit jaar opnemen tegen wereldkampioen Verhoeven.

Het eerste gevecht van het hoofdprogramma van Collision 5 werd op een opmerkelijke manier beslist. De Ghanees Michael Boapeah werd al in de eerste ronde tot winnaar opgeroepen nadat zijn tegenstander Ulric Bokeme uit Congo bij een stoot een deel van zijn gebit had verloren.