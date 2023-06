Kickbokser Osaro verrast met interim-titel en is volgende tegenstander Verhoeven

Kickbokser Tariq Osaro heeft zich zaterdag in Rotterdam Ahoy verrassend tot interim-kampioen gekroond in het zwaargewicht bij GLORY. De Nederlandse Nigeriaan is daarmee de volgende tegenstander van Rico Verhoeven. Eerder op de avond greep de Nederlander Jay Overmeer naast de wereldtitel in het weltergewicht.

Osaro stond in het hoofdgevecht van Collision 5 tegenover Antonio Plazibat. De Kroaat was de grote favoriet, maar bezeerde in de openingsronde zijn arm en kon niet voluit gaan. In de vijfde en laatste ronde besliste Osaro het gevecht met een technische knock-out.

GLORY had ervoor gekozen om door de lange absentie van wereldkampioen Verhoeven een interim-titel te vergeven. Verhoeven kwam mede door blessures in oktober 2021 voor het laatst in actie. Hij treft de 27-jarige Osaro normaal gesproken in het najaar.

Voor Plazibat is zijn nederlaag een enorme teleurstelling. De 29-jarige Kroaat had in zijn vorige partijen veel indruk gemaakt en gold als de grote uitdager van Verhoeven. Ze zouden in maart van dit jaar tegenover elkaar staan voor een titelgevecht, maar Verhoeven moest toen afzeggen met een knieblessure.

Titelgevechten op Collision 5 Zwaargewicht (interim-titel): Tariq Osaro (Nig) verslaat Antonio Plazibat (Kro) op technische knock-out

Tarik Khbabez (Mar) verslaat Mohamed Amine (Mar) op technische knock-out

Middengewicht: Titelverdediger Donovan Wisse (Sur) verslaat Serkan Özcaglayan (Tur) op unanimous decision

Weltergewicht: Titelverdediger Endy Semeleer (Cur) verslaat Jay Overmeer (Ned) op unanimous decision

Overmeer redt het niet tegen Semeleer

Eerder op de avond moest de 26-jarige Overmeer in het weltergewicht zijn meerdere erkennen in titelverdediger Endy Semeleer. Semeleer, die onder de vlag van Curaçao vecht, was volgens de jury de hele partij iets beter en werd unaniem tot winnaar uitgeroepen. Hij heeft de kampioensriem sinds eind vorig jaar in handen. Verhoeven blijft voorlopig de enige Nederlandse wereldkampioen bij GLORY.

In de strijd om de titel in het middengewicht was kampioen Donovan Wisse uit Suriname een maatje te groot voor de Turk Serkan Özcaglayan. In het lichtzwaargewicht ging de interim-titel naar Tarik Khbabez, die een Marokkaans onderonsje op technische knock-out van Mohamed Amine won.

Het eerste gevecht van het hoofdprogramma van Collision 5 werd op een opmerkelijke manier beslist. De Ghanees Michael Boapeah werd al in de eerste ronde tot winnaar opgeroepen nadat zijn tegenstander Ulric Bokeme uit Congo bij een stoot een deel van zijn gebit had verloren.