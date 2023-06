Hockeysters revancheren zich met ruime zege op Verenigde Staten in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben zaterdag in Londen met ruime cijfers (6-0) gewonnen van de Verenigde Staten. Vorig weekend maakte Australië nog een eind aan een indrukwekkende zegereeks van Oranje.

Afgelopen zondag kwamen de Nederlandse hockeysters voor het eerst in ruim een jaar niet tot winnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass verloor na shoot-outs van Australië, nadat het duel in Eindhoven na zestig minuten in 3-3 was geëindigd.