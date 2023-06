Michael Jordan verkoopt aandelen in NBA-club voor ruim 2,7 miljard euro

Michael Jordan gaat het merendeel van zijn aandelen in NBA-club Charlotte Hornets verkopen voor naar schatting ruim 2,7 miljard euro. De basketballegende kocht de club in 2010 voor ruim tweehonderd miljoen euro.

'His Airness' wordt beschouwd als een van de beste basketballers ooit. In de jaren tachtig en negentig maakte hij als shooting guard van Chicago Bulls furore in de NBA.

Charlotte Hornets was een stuk minder succesvol. In de dertien jaar dat Jordan de baas was, haalde de ploeg drie keer de play-offs en werd het daarin steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.