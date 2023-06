Belgische volleybalbond wil ondanks schorsing met veelbesproken coach naar EK

Gert Vande Broek, de bondscoach van de Belgische vrouwenvolleybalploeg, wordt voor een jaar geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Opvallend genoeg wil de volleybalbond toch graag met hem naar het EK.

Vande Broek kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag in de VRT-documentaire De prijs van de winnaar. Het bondsparket startte vervolgens een onderzoek naar de getuigenissen.

Vande Broek heeft tien dagen de tijd om in beroep te gaan. Als hij daarvoor kiest, wordt de beslissing opgeschort en kan hij aanblijven tot een definitieve uitspraak gedaan wordt. De volleybalsters spelen later deze zomer (15 augustus tot en met 3 september) het EK volleybal in onder meer België.

Maatregelen neemt de bond pas als de volledige procedure doorlopen is. Vande Broek wordt dus niet op non-actief gesteld. "Op korte termijn verandert er niets", vertelt een woordvoerder van de Vlaamse volleybalbond. "Er komt een belangrijk EK aan."

"We willen de hoge toppen die de Yellow Tigers (de bijnaam van de Belgische volleybalploeg) nu scheren, zeker niet verstoren", zegt de woordvoerder. "Het zou niet ideaal zijn moest Vande Broek beslissen om niet in beroep te gaan en wij zonder hem naar het EK moeten gaan, maar dat is aan hem."

Huidige selectie sprak steun openlijk uit

Een groot deel van de huidige selectie schaart zich opvallend genoeg achter Vande Broek, die al zeventien jaar bondscoach is. Dat werd eerder deze week benadrukt in een open brief, ondertekend door dertien internationals. "Wij willen voort met Gert Vande Broek", stond er in vetgedrukte letters.

"Wij trainen elke dag hard en intens, in de beste omstandigheden, in een omgeving met zeer veel vertrouwen en respect tussen speelsters en staf", was verder te lezen in de brief. De selectie is op dit moment samen met de bondscoach voor interlands in Zweden.