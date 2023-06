Ja Morant krijgt van NBA opnieuw forse schorsing voor zwaaien met wapen

De Amerikaanse basketbalbond NBA heeft Ja Morant vrijdag voor 25 wedstrijden geschorst. De basketballer van Memphis Grizzlies werd in mei gefilmd toen hij in zijn auto met een pistool zwaaide.

Het was niet de eerste keer dat Morant op negatieve wijze in het nieuws kwam. De 23-jarige Amerikaan was eerder al voor soortgelijke acties geschorst. Zo toonde hij op een livestream op Instagram bijvoorbeeld al eens een wapen in een stripclub.

"Morants keuze om zich opnieuw met een wapen te laten filmen op sociale media is alarmerend en verontrustend. Vooral aangezien hij in maart al acht wedstrijden was geschorst voor iets soortgelijks", valt te lezen in een statement van de NBA.

"Jonge mensen kunnen het gedrag van hem kopiëren en dat is zeer zorgwekkend. Onder deze omstandigheden vinden wij een schorsing van 25 wedstrijden op zijn plaats. We willen hiermee aangeven hoe onverantwoordelijk en roekeloos zijn gedrag was. Dit accepteert de bond niet."

Naast een schorsing wil de NBA dat Morant een cursus volgt. "Basketbal moet voor Morant even op de tweede plaats komen", vindt de NBA. "Voordat hij terug kan keren, moet hij een programma volgen en ervoor zorgen dat hij dit soort gedrag voortaan uit zijn hoofd laat."